Ritorno in classe, Sasso (Lega): “Azzolina, incapace di garantire corretta riapertura, penalizza un’intera generazione di studenti” (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Il 7 Gennaio non è stato purtroppo il giorno della felicità per gli studenti, il giorno del Ritorno alla normalità, il giorno del Ritorno a scuola. Il Ministro Azzolina lo aveva garantito da settimane in maniera categorica, ma purtroppo non ha fatto poi nulla di concreto per realizzarlo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Il 7 Gennaio non è stato purtroppo il giorno della felicità per gli, il giorno delalla normalità, il giorno dela scuola. Il Ministrolo aveva garantito da settimane in maniera categorica, ma purtroppo non ha fatto poi nulla di concreto per realizzarlo". L'articolo .

ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - orizzontescuola : Ritorno in classe, Sasso (Lega): “Azzolina, incapace di garantire corretta riapertura, penalizza un’intera generazi… - MozzoNews : Mozzo/Scuola: ritorno in classe. - piedpipershop : RT @SottonaPerHobi: La mia scuola che si è dimenticata di mettere la mia classe e quindi ci hanno messo il ritorno a scuola tra un mese htt… - infoitinterno : Ritorno in classe, l’idea di Giannelli (Anp): spostare tutte le attività dopo le 10 ad esclusione della scuola -