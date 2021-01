Ritorno a scuola, screening di massa al personale docente: 350mila test dalla Regione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione al programmato Ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione al programmatoin presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, laCampania ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma dia tappeto per ilscolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - iitslux24 : commento a caldo sul ritorno a scuola - nctaemhes : riassunto del ritorno a scuola: -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola, i genitori scendono in piazza: “I ragazzi dovrebbero essere in classe ma invece sono a casa” [VIDEO INTERVISTA] Orizzonte Scuola Scuola e giovani, i dati siciliani del contagio: oggi la giunta

PALERMO- “In Sicilia alla data del 5 /1/2021 sono stati riportati al sistema di sorveglianza ISS 1666 casi associati ad esposizione scolastica di cui 1201 in popolazione studentesca. Il picco compless ...

Coronavirus e rientro in classe, l’assessore Quaresimale in visita alle scuole medie del teramano

Teramo. L'assessore all'Istruzione, Pietro Quaresimale, questa mattina ha visitato alcune scuola medie della provincia di Teramo le cui attività didattiche sono riprese dopo le vacanze natalizie e con ...

PALERMO- “In Sicilia alla data del 5 /1/2021 sono stati riportati al sistema di sorveglianza ISS 1666 casi associati ad esposizione scolastica di cui 1201 in popolazione studentesca. Il picco compless ...Teramo. L'assessore all'Istruzione, Pietro Quaresimale, questa mattina ha visitato alcune scuola medie della provincia di Teramo le cui attività didattiche sono riprese dopo le vacanze natalizie e con ...