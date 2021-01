Ritorno a Scuola, La Critica di Crisanti: Manca Organizzazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrea Crisanti Critica la Mancanza di Organizzazione del Governo in merito alla riapertura delle scuole. “Si riaprono di nuovo le scuole al buio. Credo sia inaccettabile che dopo quattro mesi dall’implementazione delle misure di contenimento ancora non abbiamo dei dati per capire se hanno funzionato o meno” afferma. Il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova continua: “Con Leggi su youreduaction (Di giovedì 7 gennaio 2021) Andrealanza didel Governo in merito alla riapertura delle scuole. “Si riaprono di nuovo le scuole al buio. Credo sia inaccettabile che dopo quattro mesi dall’implementazione delle misure di contenimento ancora non abbiamo dei dati per capire se hanno funzionato o meno” afferma. Il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova continua: “Con

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - piedpipershop : RT @SottonaPerHobi: La mia scuola che si è dimenticata di mettere la mia classe e quindi ci hanno messo il ritorno a scuola tra un mese htt… - InfoCilentoWeb : Ritorno a #Scuola: previsti 350mil test in Campania #Coronavirus -