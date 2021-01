Ristoranti, Coldiretti: durante le feste mancati ricavi per 750 milioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – È stimata in 750 milioni la perdita subita da bar, Ristoranti, trattorie ed agriturismi che riaprono oggi dopo il lungo periodo di lockdown delle feste a causa della cancellazione dei tradizionali pranzi e cenoni di Natale e Capodanno. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con il ritorno della zona gialla possono tornare a servire al tavolo e al bancone i 360mila locali della ristorazione presenti in Italia. Molte strutture – sottolinea la Coldiretti –, a causa delle difficoltà, della situazione di incertezza, del calo del volume di affari dovuto all’assenza di turismo, allo smartworking e alla diffidenza ancora presente tra i cittadini con l’avanzare dei contagi da Covid, hanno tuttavia deciso di non riaprire. I consumi fuori casa degli italiani per colazioni, pranzi e cene ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – È stimata in 750la perdita subita da bar,, trattorie ed agriturismi che riaprono oggi dopo il lungo periodo di lockdown dellea causa della cancellazione dei tradizionali pranzi e cenoni di Natale e Capodanno. È quanto afferma lanel sottolineare che con il ritorno della zona gialla possono tornare a servire al tavolo e al bancone i 360mila locali della ristorazione presenti in Italia. Molte strutture – sottolinea la–, a causa delle difficoltà, della situazione di incertezza, del calo del volume di affari dovuto all’assenza di turismo, allo smartworking e alla diffidenza ancora presente tra i cittadini con l’avanzare dei contagi da Covid, hanno tuttavia deciso di non riaprire. I consumi fuori casa degli italiani per colazioni, pranzi e cene ...

RedattoreSocial : #Consumi, buco da 750 milioni per i ristoranti aperti dopo le feste. E' quanto afferma la @coldiretti nel sottoline… - lucainge_tweet : Ristoranti e bar chiusi nelle feste, Coldiretti: un buco da 750 milioni - Dimsuonosoft : #Covid: Coldiretti, buco da 750 mln per ristoranti chiusi a Natale @coldiretti - Agricolae1 : #Covid, @coldiretti , buco da 750 mln per ristoranti aperti dopo feste - HorecaNewsit : Ristoranti chiusi. Coldiretti: persi 9,6 miliardi per cibi e vini invenduti -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti Coldiretti Ristoranti, Coldiretti: durante le feste mancati ricavi per 750 milioni Borsa Italiana Ristoranti, Coldiretti: durante le feste mancati ricavi per 750 milioni

(Teleborsa) - È stimata in 750 milioni la perdita subita da bar, ristoranti, trattorie ed agriturismi che riaprono oggi dopo il lungo periodo di lockdown delle feste a causa della cancellazione dei tr ...

Consumi, Coldiretti: buco da 750 milioni per i ristoranti aperti dopo le feste

E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con il ritorno della zona gialla possono tornare a servire al tavolo e al bancone i 360mila locali della ristorazione presenti in Italia ...

(Teleborsa) - È stimata in 750 milioni la perdita subita da bar, ristoranti, trattorie ed agriturismi che riaprono oggi dopo il lungo periodo di lockdown delle feste a causa della cancellazione dei tr ...E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con il ritorno della zona gialla possono tornare a servire al tavolo e al bancone i 360mila locali della ristorazione presenti in Italia ...