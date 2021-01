Rispettosi delle regole anti-Covid, indisciplinati al volante: un anno di controlli della polizia locale di Olbia (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dai mesi bui del lockdown alle nuove opportunità del… DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… Cucina economica o cucina ecologica, ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dai mesi bui del lockdown alle nuove opportunità del… DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… Cucina economica o cucina ecologica, ...

L'anno appena trascorso è stato impegnativo per la polizia locale di Olbia. Rispetto agli anni precedenti, l'attività si è concentrata nella pandemia.

Un premio in memoria di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez

Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975 (Rosaria Lopez fu violentata e uccisa, Donatel ...

