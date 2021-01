Ripresi i lavori al Congresso: confermata la presenza di QAnon, Trump sospeso dai Social, accantonate alcune obiezioni Repubblicane e rivelata l’identità della prima vittima (Di giovedì 7 gennaio 2021) Temevamo la presenza di QAnon nell’attacco vandalico (se non di più) al Congresso. confermata la presenza di QAnon E purtroppo, la presenza di QAnon è stata confermata: nonostante una bufala di marca QAnon che vede in un individuo vestito con un costume a metà tra l’antico costume nativo americano, un costume da Rascal l’Orsetto Lavatore e l’Attila Flagello di Dio raffigurato magistralmente da Diego Abatantuono un “Antifa infiltrato”, abbiamo avuto modo di appurare in un nostro articolo, dati alla mano, di avere di fronte un fervente sostenitore di QAnon con numerose apparizioni in manifestazioni precedenti. Il che, incidentalmente, viene a confermare quanto detto da noi in passato: il ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Temevamo ladinell’attacco vandalico (se non di più) alladiE purtroppo, ladiè stata: nonostante una bufala di marcache vede in un individuo vestito con un costume a metà tra l’antico costume nativo americano, un costume da Rascal l’Orsetto Lavatore e l’Attila Flagello di Dio raffigurato magistralmente da Diego Abatantuono un “Antifa infiltrato”, abbiamo avuto modo di appurare in un nostro articolo, dati alla mano, di avere di fronte un fervente sostenitore dicon numerose apparizioni in manifestazioni precedenti. Il che, incidentalmente, viene a confermare quanto detto da noi in passato: il ...

