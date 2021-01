Rimuovere Trump? Ecco cosa prevede il 25° emendamento

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La Commissione giudiziaria della Camera ha chiesto al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25°peril presidente uscente degli Stati Uniti Donalddalla Casa Bianca, dopo l’assalto al Capitol Hill e a due settimane dall’insediamento del presidente eletto Joe Biden. Lo comunica sul suo profilo Twitter il deputato democratico David Cicilline; la lettera è stata firmata anche da altri 18 parlamentari. Il presidente“ha confermato di non essere mentalmente sano e ancora incapace di accettare i risultati delle elezioni del 2020. Per il bene della democrazia”, hanno scritto i deputati a Pence, “vi esortiamo con forza a invocare il 25°e iniziare il processo di rimozione del presidente: ha dimostrato più volte di non essere adatto a ...