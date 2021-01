Rifiuti radioattivi, la mappa delle zone idonee in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo sei anni è stata pubblicata la mappa delle aree idonee alla costruzione del Deposito Nazionale dei Rifiuti radioattivi. Si tratta di un'opera doverosa in quanto l'Italia è tenuta come gli altri Paesi della Ue – pena sanzioni – a costituire il suo Deposito nazionale di scorie radioattive seppure le centrali nucleari chiuse, in seguito al referendum dell'87, siano solo quattro, un numero molto inferiore rispetto a Paesi come Francia e Germania. Da allora, però, la Ue chiede a Roma di istituire il proprio Deposito Nazionale. L'Unione europea pretende, in base all'articolo 4 della direttiva 2011/70, che la sistemazione definitiva dei Rifiuti radioattivi avvenga nello Stato membro in cui sono stati generati. Nei giorni scorsi è stato finalmente ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo sei anni è stata pubblicata laareealla costruzione del Deposito Nazionale dei. Si tratta di un'opera doverosa in quanto l'è tenuta come gli altri Paesi della Ue – pena sanzioni – a costituire il suo Deposito nazionale di scorie radioattive seppure le centrali nucleari chiuse, in seguito al referendum dell'87, siano solo quattro, un numero molto inferiore rispetto a Paesi come Francia e Germania. Da allora, però, la Ue chiede a Roma di istituire il proprio Deposito Nazionale. L'Unione europea pretende, in base all'articolo 4 della direttiva 2011/70, che la sistemazione definitiva deiavvenga nello Stato membro in cui sono stati generati. Nei giorni scorsi è stato finalmente ...

