Rider aggredito a Napoli, adesso si indaga sui promotori della colletta (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Procura della Repubblica di Napoli sta facendo accertamenti sui sostenitori della colletta che ha preso il via subito dopo la notizia dell'aggressione e del furto perpetrato la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorsi ai danni di un Rider napoletano, Giovanni Lanciato, di 50 anni, a cui una banda composta da sei giovanissimi ha rubato lo scooter. Lo riportano organi di stampa. L'iniziativa, che consentì di raccogliere donazioni per circa 10 mila euro, scattò proprio con l'obiettivo di riacquistare il mezzo al 50/enne il quale però, nel giro di poco tempo, se lo è visto riconsegnare dalla Polizia, riuscita rapidamente a individuare i responsabili e a recuperare il maltolto. Proprio per questo motivo Lanciato decise di rinunciare a quei soldi. Al momento non risultano indagati ma ...

