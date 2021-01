Ricoverato per un dolore al petto spira dopo aver contratto il covid (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Pina Ferro Ricoverato in cardiologia a seguito di un dolore al petto, muore due giorni dopo il ricovero, pare, a causa delle complicanze determinate dal covid che il paziente ha contratto in ospedale. Sarà ora la magistratura a fare chiarezza sulle cause del decesso di M.D. 74 anni, residente a Salerno, a pochi passi da centro cittadino. A rivolgersi alla magistratura è stato il figlio dell’uomo che nella giornata di martedì ha presentato, attraverso il legale Aiello, una denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno. Ieri, il sostituto Procuratore Fittipaldi ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica e nelle prossime ore dovrebbe incaricare il medico legale di eseguire l’esame autoptico. L’articolo completo sull’edizione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Pina Ferroin cardiologia a seguito di unal, muore due giorniil ricovero, pare, a causa delle complicanze determinate dalche il paziente hain ospedale. Sarà ora la magistratura a fare chiarezza sulle cause del decesso di M.D. 74 anni, residente a Salerno, a pochi passi da centro cittadino. A rivolgersi alla magistratura è stato il figlio dell’uomo che nella giornata di martedì ha presentato, attrso il legale Aiello, una denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno. Ieri, il sostituto Procuratore Fittipaldi ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica e nelle prossime ore dovrebbe incaricare il medico legale di eseguire l’esame autoptico. L’articolo completo sull’edizione ...

