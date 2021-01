Ricordate quanto Di Battista su Facebook esaltava Trump e definiva Obama «golpista»?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) A volte ritornano, anche grazie alle tracce lasciate sui social network. Alla luce diaccaduto nelle ultime ore in quel di Washington, tornano alla mente le parole scritte da Alessandro Dinel dicembre di due anni fa, quandoDonaldper la sua politica estera eil suo predecessore, Barack, un. Ora, gennaio 2021, le evidenze sono ben diverse: il Presidente uscente non sarà unall’estero, ma all’interno non ha fatto altro che provocare – tramite messaggi social e non solo – quel tentativo di golpe nato sul web ed esploso a Capitol Hill. Insomma, Di, oggi, si rivela un clamoroso autogol. LEGGI ANCHE > La morte della ...