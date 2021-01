Ricerca | all’Iit nuovo round fondi europei Erc da 300mila euro** 3

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) – Con ilprogetto, battezzato ‘In Depth’, la tecnologia sviluppata da Pisanello e Massimo De Vittorio (coordinatore del Cbn di Iit), sarà perfezionata per diventare uno strumento a supporto degli interventi di chirurgia cerebrale, come per esempio l’asportazione di tumori, così da potere monitorare l’attività elettrica del cervello durante l’operazione e identificare con precisione la zona di intervento. Dspiegano che il dispositivo avrà la forma di un sottilissimo ago e permetterà di ridurre notevolmente i danni al tessuto cerebrale rispetto alle tecnologie attualmente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.