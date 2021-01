Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole» (Di giovedì 7 gennaio 2021) «Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20 mila casi al giorno, non ha senso». Il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 gennaio 2021) «Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagiancora. Pensare dile, con 20 mila casi al giorno, non ha senso». Il...

StefaniaFalone : Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole» - Notiziedi_it : Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole» - Gazzettino : Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole» - peterkama : ricciardi : la politica non decide e i focolai cresceranno #ilmessaggero - marcorussodell3 : Lucia Azzolina vuole la riapertura delle scuole a partire dal 7 gennaio, ma Walter Ricciardi non è d'accordo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi politica Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole» Il Messaggero Ricciardi: «La politica non decide e i focolai cresceranno. Folle riaprire le scuole»

«Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20 mila casi al giorno, non ha senso».

"Un blocco chiaro contro i contagi"

"In questo momento in Italia ci sono almeno 600mila infetti. Dobbiamo ridurre la curva dei contagi con un blocco che sia chiaro, ripristinare una condizione, altrimenti saranno i dati a farlo", dice W ...

«Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20 mila casi al giorno, non ha senso»."In questo momento in Italia ci sono almeno 600mila infetti. Dobbiamo ridurre la curva dei contagi con un blocco che sia chiaro, ripristinare una condizione, altrimenti saranno i dati a farlo", dice W ...