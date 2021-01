Riccardo Cioni morto nella notte: ha segnato la disco music negli anni ’80 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto dj Riccardo Cioni è morto questa notte, tra 6 e 7 gennaio 2021. A dare la notizia è il quotidiano Il Tirreno. Riccardo Cioni, 66 anni, livornese, era uno storico deejay ma anche voce della radio. Cioni era stato ricoverato in ospedale per le conseguenze del Covid, ma poi era stato dimesso qualche giorno dopo. La morte non è riconducibile al Covid. >> Come sta andando la campagna di vaccinazioni anti Covid in Italia morto nella notte il dj Riccardo Cioni Riccardo Cioni è stato, secondo Il Tirreno, “il più grande dj toscano”. Il musicista era stato ricoverato per Covid, ma poi era stato dimesso. Le sue ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto djquesta, tra 6 e 7 gennaio 2021. A dare la notizia è il quotidiano Il Tirreno., 66, livornese, era uno storico deejay ma anche voce della radio.era stato ricoverato in ospedale per le conseguenze del Covid, ma poi era stato dimesso qualche giorno dopo. La morte non è riconducibile al Covid. >> Come sta andando la campagna di vaccinazioni anti Covid in Italiail djè stato, secondo Il Tirreno, “il più grande dj toscano”. Ilista era stato ricoverato per Covid, ma poi era stato dimesso. Le sue ...

Corriere : Morto a Livorno Riccardo Cioni, storico dj della disco music: era ricoverato per Covid - fseviareggio : RT @qn_lanazione: La morte di Riccardo Cioni: la radio, le cassettine, le serate in disco. Un ritratto sull'onda dei ricordi - TMontecatini : Indimenticabili le sue serate in Valdinievole in locali come Kursaal, Concorde e Full Stop - zazoomblog : Dj Riccardo Cioni chi è? Come è morto? Moglie e figli - #Riccardo #Cioni #morto? #Moglie #figli - Terrypersempre : Riccardo Cioni - In America (7' Version) -