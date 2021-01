Riccardo Cioni | morto celebre dj Non è stato Covid | la precisazione della famiglia

(Di giovedì 7 gennaio 2021)non èper: l'annuncio sui social da partedel dj conosciuto soprattutto in Toscana e l'addio di Linus

Corriere : Morto a Livorno Riccardo Cioni, storico dj della disco music: era ricoverato per Covid - PassarellaRock : @MusicalNewsCom Addio a Riccardo Cioni, dj storico: aveva solo 66 anni - Menanni1 : RT @iltirreno: ??Il grazie di una generazione intera a Riccardo Cioni. Il ricordo ??Giorgio Billeri - PassarellaRock : La scomparsa del livornese Riccardo Cioni, dj storico - -

Riccardo Cioni è morto per Covid: l'annuncio sui social e poi la morte. Il mondo della musica in lutto, i successi e la popolarità in Toscana.Oristano piange il suo dj. Riccardo Cioni, toscano di nascita ma oristanese d’adozione, è morto all’età di 66 anni. A dare la notizia, confermata dalla moglie di Cioni, il quotidiano Il Tirreno che lo ...