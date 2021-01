Riapertura scuole | le parole di Emiliano | “Nessuno è obbligato ad andarci”

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo slittamento dell’apertura delleha provocato numerose incomprensioni in merito e la soluta coda di polemiche. L’apertura delle, slittata praticamente ovunque, rispetto alla data stabilita tempo fa dal Governo, ha riacceso le polemiche del caso, in merito alla necessità di presenza in classe o meno. Una polemica che è vecchia ormai di molti mesi, da quando, in pratica, si è tornati in alcuni casi alla didattica a distanza tra le proteste dei genitori per entrambi i casi, cioè per l’obbligo di didattica a distanza e per quando si è deciso di aprire i cancelli delle strutture, una situazione abbastanza bizzarra insomma. Il governatore pugliese, Michele, ha voluto precisare la sua posizione in merito alla questione. Posizione che dichiara la nonrietà della presenza in ...