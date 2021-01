Riapertura scuole, Costarelli (Liceo Newton di Roma): “Fare screening su studenti e docenti in forma periodica” [INTERVISTA] (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Riapertura delle scuole superiori è prevista per l'11 gennaio, ma si tratta di una data che, purtroppo, potrebbe essere soggetta a variazioni nelle prossime ore. L'articolo Riapertura scuole, Costarelli (Liceo Newton di Roma): “Fare screening su studenti e docenti in forma periodica” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ladellesuperiori è prevista per l'11 gennaio, ma si tratta di una data che, purtroppo, potrebbe essere soggetta a variazioni nelle prossime ore. L'articolodi): “suin

GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - mlb52911094 : RT @Roma_in_Azione: RIAPERTURA SCUOLE SUPERIORI: POLITICA vs SICUREZZA La scuola deve riaprire e restare aperta. Come? Nella tempistica… - LGianky69 : @lucia_fortini Gentile assessore, sto imparando a conoscerla in questi giorni,. purtroppo la situazione di contagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, chi non rispetta la soglia del 50% verrà sanzionato: linea dura del prefetto di Milano Orizzonte Scuola Milano, gli studenti in protesta scrivono al ministro Azzolina: "Ci avete abbandonato senza risposte"

Questa mattina un centinaio tra studenti, genitori e insegnanti si è trovata a Piazza Affari a Milano per chiedere l'immediato rientro a scuola in sicurezza di docenti e allievi: “L'abbandono scolast ...

Studenti in protesta in tutta Italia contro la Dad |FOTO|

"La Dad non può essere il modello" gli studenti si sono mobilitati questa mattina di fronte alle scuole superiori e gli ...

Questa mattina un centinaio tra studenti, genitori e insegnanti si è trovata a Piazza Affari a Milano per chiedere l'immediato rientro a scuola in sicurezza di docenti e allievi: “L'abbandono scolast ..."La Dad non può essere il modello" gli studenti si sono mobilitati questa mattina di fronte alle scuole superiori e gli ...