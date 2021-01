Restrizioni Covid, cosa si può fare nei prossimi giorni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Trentino, come il resto dell'Italia, è in zona gialla per due giorni: giovedì 7 e venerdì 8 gennaio. Il Comune di Trento ha divulgato un vademecum sulle direttive da seguire e confermato l'... Leggi su trentotoday (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Trentino, come il resto dell'Italia, è in zona gialla per due: giovedì 7 e venerdì 8 gennaio. Il Comune di Trento ha divulgato un vademecum sulle direttive da seguire e confermato l'...

Agenzia_Ansa : L'Italia torna in #zona #gialla ma 'rafforzata'. Ecco cosa si può fare e cosa non è permesso. #Gabrielli: ' faremo… - fattoquotidiano : Restrizioni anti-Covid: oggi 7 gennaio l’Italia torna in zona gialla, ma “rafforzata”. Ecco le riaperture e i divie… - spinelli_idd : In Cina isolata la capitale della provincia di Hebei, 11 milioni di cittadini in lockdown per 63 nuovi casi registr… - OrnellaDeLuca10 : @1Sanaat @canyaman1989 @FerzanOzpetek È vergognoso se ne fregano delle restrizioni, e di tutti i morti di covid. Po… -