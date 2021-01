Respawn Entertainment al lavoro sulla sua nuova IP che permetterà ai giocatori di ' avventurarsi per sempre'

(Di giovedì 7 gennaio 2021)sta attualmente assumendo per il suo prossimo grande gioco. Secondo un recente annuncio disul suo sito web (che ora porta a una pagina vuota), si tratta di una IP completamentechedi "per". Che cosa questo significhi esattamente è attualmente sconosciuto, tuttavia, potrebbe benissimo essere indicativo di un titolo che si appoggerà al modello di servizio live.ha la sua esperienza nei giochi come servizi live. Il battle royale free-to-play Apex Legends dello studio continua ad andare eccezionalmente bene. Anche la parola "avventura" può essere la chiave, alludendo a un mondo generato proceduralmente come quello "a universo aperto" di No Man's Sky e ...

