Renzi: "Non ho fatto complotti con Obama per manipolare il voto. Folle" (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Quello che dicono di me è Folle: ci mancava giusto che mi accusassero di complotti internazionali. Ma ancora più grave è che questi signori la facciano franca". Reagisce così Matteo Renzi alle accuse lanciate dai profili social di alcuni trumpiani, che lo incolpavano insieme all'ex presidente statunitense Barack Obama di aver manipolato le elezioni che hanno portato alla vittoria di Joe Biden. Una teoria non proprio isolata, tanto che l'hashtag #ItalyDidIT era diventato di tendenza su Twitter. "I responsabili di queste menzogne hanno ricevuto il pardon - una sorta di grazia - da Trump qualche settimana fa", continua il leader di Italia Viva nella sua Enews straordinaria per commentare i fatti di Capitol Hill. "Sto cercando con i miei avvocati di chiedere comunque di portare questi signori davanti alla giustizia ...

