Religioso di origini irpine ucciso a Barquisimeto in Venezuela

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Unitaliano è statoin. Si tratta di don Luigi Manganiello,di origine italiana appartenente alla Congregazione laicale. Don Manganiello era figlio di cittadini italiani emigrati da Montefusco, in provincia di Avellino. Il suo cadavere è stato trasferito nell’ospedale “Antonio Maria Pineda” didove oggi verrà eseguito l’esame autoptico. I mediani hanno indicato che la banda è entrata nell’edificio della scuola ‘La Salle’ della città presumibilmente per commettere un furto. Secondo il portale “El Informador” ilè stato colpito violentemente al corpo e alla testa, anche con l’uso di un copriwater in ...