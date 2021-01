Regione Lombardia, Salvini e la carta Moratti per commissariare Fontana. Ma Gallera blocca il rimpasto: vuole un altro posto da assessore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Al Pirellone c’è anche chi lo descrive come una “scheggia impazzita”. Giulio Gallera non si dà pace, non vuole saperne di schiodarsi dalla giunta di Regione Lombardia. Ormai perso l’assessorato al Welfare, che dopo i pasticci e le gaffe nella gestione dell’emergenza Covid andrà a Letizia Moratti, Gallera è in trincea per ottenere uno qualsiasi degli altri assessorati. Gli hanno offerto una poltrona da sottosegretario, ma per lui non è abbastanza. “Incredibile – confida un consigliere di maggioranza – dovrebbe ringraziare che sinora non abbiamo infierito contro di lui. E invece continua a creare problemi”. Così, è proprio il destino di Gallera uno dei nodi ancora irrisolti che a pomeriggio inoltrato non hanno ancora consentito di muovere definitivamente tutte le pedine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Al Pirellone c’è anche chi lo descrive come una “scheggia impazzita”. Giulionon si dà pace, nonsaperne di schiodarsi dalla giunta di. Ormai perso l’assessorato al Welfare, che dopo i pasticci e le gaffe nella gestione dell’emergenza Covid andrà a Letiziaè in trincea per ottenere uno qualsiasi degli altri assessorati. Gli hanno offerto una poltrona da sottosegretario, ma per lui non è abbastanza. “Incredibile – confida un consigliere di maggioranza – dovrebbe ringraziare che sinora non abbiamo infierito contro di lui. E invece continua a creare problemi”. Così, è proprio il destino diuno dei nodi ancora irrisolti che a pomeriggio inoltrato non hanno ancora consentito di muovere definitivamente tutte le pedine ...

