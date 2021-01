Regione Lombardia: la Moratti spodesta Gallera. Salvini: “La nuova squadra entro stasera” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Intanto, tiene a rimarcare che ”La Moratti è una garanzia, chi è stata a Palazzo Marino penso possa fare bene anche da assessore”. Intervenendo a La7, Matteo Salvini ha confermato l’imminente restyling alla Regione Lombardia mentre, sul suo sito social, il governatore Fontana già ieri sera aveva anticipato che “Molto presto sul campo un team pieno di entusiasmo per affrontare i prossimi anni con nuova energia. Si conclude una giornata di lavoro, una giornata di colloqui, confronti, verifiche e gratitudine verso chi ha espresso al meglio le proprie competenze e qualità”. Regione Lombardia: alla Moratti oltre il Welfare anche la vicepresidenza Dunque, già entro stasera potrebbe essere varata la ‘nuova ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Intanto, tiene a rimarcare che ”Laè una garanzia, chi è stata a Palazzo Marino penso possa fare bene anche da assessore”. Intervenendo a La7, Matteoha confermato l’imminente restyling allamentre, sul suo sito social, il governatore Fontana già ieri sera aveva anticipato che “Molto presto sul campo un team pieno di entusiasmo per affrontare i prossimi anni conenergia. Si conclude una giornata di lavoro, una giornata di colloqui, confronti, verifiche e gratitudine verso chi ha espresso al meglio le proprie competenze e qualità”.: allaoltre il Welfare anche la vicepresidenza Dunque, giàpotrebbe essere varata la ‘...

