Regione Campania | “zona gialla rafforzata” per 48 ore | cosa c’è da sapere

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia è in “” oggi e domani, 7 e 8 gennaio. Dopo le regole rigide di Natale, il decreto Covid, valido fino al 15 gennaio, consente per 2 giorni misure più morbide per l’Italia in relazione a spostamenti, bar, ristoranti e centri commerciali. COPRIFUOCO – Resta confermato il coprifuoco tra le 22:00 e le 05:00. SPOSTAMENTI – Ci si può muovere liberamente all’interno della propria, mentre sono vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” documentabili con l’autocertificazione, è ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Restano vietati gli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altrao ...