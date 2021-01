Reggiseni e corsetto | fashion trend del 2021

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire“. Così diceva il proverbio. Forse è proprio quello che si ripetevano le donne del passato, mentre stringevano i loro corsetti, sotto le sontuose vesti. Agli inizi del nuovo, la moda ci suggerisce il nuovodell’anno: il bustier. Ma quali sono le origini di questo capo di lingerie? E come è cambiato nei secoli? Partiamo dalla prima donna nella storia che indossò nel 1500 il primo: Caterina de Medici. In una Francia sempre all’avanguardia nel mondo della moda, il bustino stravolge la figura estetica della donna. Amato da tutto il gentil sesso dell’epoca, diventa un accessorio di biancheria intima indispensabile, da indossare sotto gli abiti, accuratamente stretto, aderente il più possibile alla vita. Così i canoni femminili di bellezza iniziano a preferire donne dalla ...

La moda della stagione 2021, vede come protagonista assoluto, il corsetto. Nei secoli è stato stravolto, torna sulle passerelle griffate.