Recovery: Renzi, 'domani presentiamo documento, Mes sì o no?' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Noi domani presentiamo un documento in cui c'è scritto: Mes sì o no?". Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Noiunin cui c'è scritto: Mes sì o no?". Lo dice Matteoa Tg2 Post.

fattoquotidiano : Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora… - HuffPostItalia : Tutte le concessioni di Conte a Renzi sul Recovery - Corriere : Nuovo Recovery Plan e «squadra più forte». Conte tentato dal duello con Renzi in Senato - Fisico_Ianni : Questa sera non c'è Tom e Jerry e stó vedendo Rai2, c'è #renzi che sproloquia. Dice che con il #recovery plan si po… - paoloigna1 : Basteranno? Tutte le concessioni di Conte a Renzi sul Recovery (di G. Colombo e C. Paudice) -