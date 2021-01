Recovery plan, nella nuova bozza 19,7 miliardi alla sanità e 32 alle infrastrutture. “L’impatto sul pil sale al 3%, più occupati aggiuntivi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Salgono a 222,03 miliardi le risorse per finanziare i progetti del nuovo Recovery plan inviato dal governo ai partiti di maggioranza. La bozza precedente, finita al centro delle contestazioni di Italia viva, è stata rivista prevedendo tra l’altro di utilizzare per gli investimenti anche una quota di fondi strutturali europei, esterni al perimetro dei prestiti e delle sovvenzioni a fondo perduto del Next Generation Eu. Tra le modifiche più rilevanti c’è l’aumento delle risorse per la sanità, a cui vengono destinati 19,72 miliardi: 5 in più rispetto ai 14,5 (comprensivi dei soldi per ristrutturare gli ospedali) che risultavano dalla bozza con le schede sui singoli progetti. Salgono poi da 27,7 a 32 i miliardi per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Salgono a 222,03le risorse per finanziare i progetti del nuovoinviato dal governo ai partiti di maggioranza. Laprecedente, finita al centro delle contestazioni di Italia viva, è stata rivista prevedendo tra l’altro di utilizzare per gli investimenti anche una quota di fondi strutturali europei, esterni al perimetro dei prestiti e delle sovvenzioni a fondo perduto del Next Generation Eu. Tra le modifiche più rilevanti c’è l’aumento delle risorse per la, a cui vengono destinati 19,72: 5 in più rispetto ai 14,5 (comprensivi dei soldi per ristrutturare gli ospedali) che risultavano dcon le schede sui singoli progetti. Salgono poi da 27,7 a 32 iper le ...

Recovery plan, pronta la nuova bozza: i fondi salgono a 222 miliardi

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, ha avuto ieri incontri riservati in videoconferenza con Pd, M5s, Leu, per illustrare i contenuti della bozza ...

