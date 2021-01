Recovery Plan, Iv furiosa per il mancato incontro con Gualtieri | Il ministro dell'Economia: 'Renzi voleva prima vedere il testo' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grande irritazione in Italia Viva dopo le dichiarazioni del vicesegretario Pd Andrea Orlando che ha confermato di aver partecipato mercoledì, insieme a M5s e Leu, a una riunione col ministro Gualtieri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grande irritazione in Italia Viva dopo le dichiarazioni del vicesegretario Pd Andrea Orlando che ha confermato di aver partecipato mercoledì, insieme a M5s e Leu, a una riunione col...

Sul tavolo un’intesa sul Recovery plan e un cambio di ministri senza dimissioni. In pole Orlando vicepremier e Guerini al Viminale. Il presidente del Consiglio incassa la difesa di Grillo che cita Cic ...

Un altro tentativo di spaccare, un’altra provocazione. Nel giorno in cui la crisi di governo avrebbe dovuto in teoria essere formalizzata (o archiviata), la maggioranza vive un altro giorno di impasse ...

