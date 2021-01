Recovery Plan, in arrivo 222 miliardi: a cosa sono destinati (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ore fondamentali per la messa in campo delle nuove risorse contro l’emergenza Coronavirus, dal punto di vista economico-sociale. Se da un lato infatti continua la corsa per approvare nuovi vaccini utili contro la pandemia, dall’altro si cercano risorse per far ripartire l’Italia dopo i lockdown e il pesantissimo e per certi versi mai visto prima contraccolpo economico. Il Governo ha varato il nuovo Piano Recovery, che secondo la bozza ammonta a 222,03 miliardi di euro. Buona parte arriveranno dall’Europa. Piano Recovery: 222 miliardi di risorse per l’Italia Secondo quanto riportato in questo ore da numerose agenzie, è stata diffusa ai partiti di maggioranza la bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, utile a tamponare l’emergenza economica e far ripartire il paese, dopo i numerosi decreti Ristori. Un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ore fondamentali per la messa in campo delle nuove risorse contro l’emergenza Coronavirus, dal punto di vista economico-sociale. Se da un lato infatti continua la corsa per approvare nuovi vaccini utili contro la pandemia, dall’altro si cercano risorse per far ripartire l’Italia dopo i lockdown e il pesantissimo e per certi versi mai visto prima contraccolpo economico. Il Governo ha varato il nuovo Piano, che secondo la bozza ammonta a 222,03di euro. Buona parte arriveranno dall’Europa. Piano: 222di risorse per l’Italia Secondo quanto riportato in questo ore da numerose agenzie, è stata diffusa ai partiti di maggioranza la bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, utile a tamponare l’emergenza economica e far ripartire il paese, dopo i numerosi decreti Ristori. Un ...

Italia viva boccia Recovery, la crisi si avvita: verso la conta. Pd, Conte o voto

ROMA. A un passo dal baratro: la rottura e la conta, in Aula al Senato. Si trova lì, il governo Conte 2. La crisi si avvita: la nuova bozza di Recovery plan, inviata ai partiti dopo ore di tensione e ...

