Recovery | Iv | ' frasi Orlando dimostrano che ci sono due maggioranze' **

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Grande irritazione in Italia Viva dopo le dichiarazioni del vicesegretario Pd Andreache stamani ad Omnibus ha confermato di aver partecipato ieri ad una riunione col ministro Gualtieri sul nuovo testo del Recovery Plan". Lo si apprende da fonti di Italia Viva. "Queste dichiarazioni - continua Iv - parrebbero confermare quello che lo stesso partito di Matteo Renzi ha più volte stigmatizzato: una maggioranza nella maggioranza. A quanto si apprende la ministra Bellanova si sarebbe detta sconcertata e irritata per un metodo molto poco istituzionale e per nulla teso a quella pari dignità politica più volte sollecitata. Ancor più sconcertata da voci abilmente diffuse di una convocazione di Italia Viva alla riunione di ieri, convocazione - concludono le stesse fonti - mai arrivata".