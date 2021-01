Recovery: domani sera riunione Conte-capi delegazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sul Recovery plan si terrà domani, in serata. All'incontro, come di consueto, sarà presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. E probabile, inoltre, che alla riunione partecipi anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, latra il premier Giuseppee idelle forze di maggioranza per fare il punto sulplan si terrà, inta. All'incontro, come di consueto, sarà presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. E probabile, inoltre, che allapartecipi anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

borghi_claudio : Sempre dal 'Corriere' di domani. Assurdità fuori scala. Quindi fra le condizionalità del recovery fund c'è anche q… - Agenzia_Ansa : Il #Recovery arriva domani mattina a Palazzo Chigi, 18 miliardi per la sanità. Resta il nodo sul #Mes #ANSA - TV7Benevento : Recovery: domani sera riunione Conte-capi delegazione... - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Recovery. Urso (FdI): quale documento discuterà domani in Europa? Il vecchio testo come se la crisi non ci fosse https… - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: Quale documento discuterà domani in #Europa il ministro #Amendola? Il mio intervento al #Senato svela i trucchi e gli incr… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery domani Recovery: domani sera riunione Conte-capi delegazione LiberoQuotidiano.it Recovery: domani sera riunione Conte-capi delegazione

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sul Recovery plan si terrà domani, ...

Titolo V°: riparte la trasmissione su Rai 3 condotta da Elisei e Vicaretti. In scaletta Recovery Fund e Vaccini

ROMA - Torna domani, venerdì 8 gennaio alle 21.20 su Rai3, l’appuntamento con le inchieste di Titolo V, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Il p ...

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sul Recovery plan si terrà domani, ...ROMA - Torna domani, venerdì 8 gennaio alle 21.20 su Rai3, l’appuntamento con le inchieste di Titolo V, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Il p ...