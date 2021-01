Recovery: bozza piano, più fondi a istruzione e ricerca, con 27,9 mld avanti Sud (2) (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) – “È stato inserito un progetto da un miliardo per l’estensione del tempo pieno nelle scuole. Parallelamente si investirà, con maggiori risorse, nelle infrastrutture (cablaggio, laboratori, aule didattiche). Infine, si intende favorire una maggiore integrazione tra scuole superiori e università e il rafforzamento dell’istruzione professionalizzante rivolta al mondo del lavoro, una riforma e un investimento molto importanti per le nuove generazioni. Si tratta di una componente particolarmente significativa non solo per la dimensione generazionale del PNRR, ma anche per quelle di genere e territoriale. Appare opportuno a tal fine sviluppare ulteriormente gli investimenti e i progetti operativi all’interno di precise linee di riforma. Le risorse complessive per questa componente sono pari a 15,4 miliardi, a cui si aggiungono 1,35 miliardi di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) – “È stato inserito un progetto da un miliardo per l’estensione del tempo pieno nelle scuole. Parallelamente si investirà, con maggiori risorse, nelle infrastrutture (cablaggio, laboratori, aule didattiche). Infine, si intende favorire una maggiore integrazione tra scuole superiori e università e il rafforzamento dell’professionalizzante rivolta al mondo del lavoro, una riforma e un investimento molto importanti per le nuove generazioni. Si tratta di una componente particolarmente significativa non solo per la dimensione generazionale del PNRR, ma anche per quelle di genere e territoriale. Appare opportuno a tal fine sviluppare ulteriormente gli investimenti e i progetti operativi all’interno di precise linee di riforma. Le risorse complessive per questa componente sono pari a 15,4 miliardi, a cui si aggiungono 1,35 miliardi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery bozza Recovery, bozza non scioglie nodo governance: il testo Adnkronos RECOVERY PLAN/ Il gioco delle tre carte di Conte e Gualtieri per restare al Governo

Con il Recovery plan, al centro delle tensioni nella maggioranza, il Governo sembra stia giocando alle tre carte di fronte a Ue e italiani ...

Dal Recovery una spinta di 3 punti percentuali per la crescita

I partiti della coalizione hanno ricevuto le linee guida che costituiranno la base per la discussione in Consiglio dei ministri. Le risorse salgono a 222 miliardi ...

