Real Madrid, rinvio a giudizio per Benzema: quel video hot di Valbuena e l’accusa per il bomber Blancos (Di giovedì 7 gennaio 2021) Karim Benzema nel caos.L'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese è stato rinviato a giudizio e comparirà in tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini private di quest'ultimo. L'accusa è di "tentato ricatto".Il classe '87 è sospettato di aver spinto il centrocampista dell'Olympiakos ed ex compagno di squadra della Francia a pagare i ricattatori che hanno minacciato di svelare un video intimo con lui. Anche altri quattro uomini sono stati segnalati in questo caso per tentato ricatto e uno di loro per violazione di fiducia. Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Karimnel caos.L'attaccante dele della nazionale francese è stato rinviato ae comparirà in tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieunel 2015, per untape a luci rosse con immagini private di quest'ultimo. L'accusa è di "tentato ricatto".Il classe '87 è sospettato di aver spinto il centrocampista dell'Olympiakos ed ex compagno di squadra della Francia a pagare i ricattatori che hanno minacciato di svelare unintimo con lui. Anche altri quattro uomini sono stati segnalati in questo caso per tentato ricatto e uno di loro per violazione di fiducia.

