Real Madrid, Hazard: “Messi o CR7? Prendo qualcosa da entrambi. Zidane grande tecnico, ma il mio idolo…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Eden Hazard a 360°.L'attaccante del Real Madrid è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di RTBF, emittente televisiva belga che - in occasione del suo trentesimo compleanno - ha voluto regalargli uno speciale a lui dedicato. Ecco le sue parole in merito ai maggiori desideri che esprimerebbe per il futuro:"In generale? Mi auguro salute e che a poco a poco tutto possa tornare alla normalità con questo virus che inizia a pesare sulle spalle di molte persone. A livello personale spero invece di fare meglio sul campo. Tutti, io per primo, ci aspettiamo che possa giocare un po 'di più e anche bene bene. Vedremo se il corpo mi lascia calma. Se gli infortuni si accumulano non raggiungerò i 35 anni. Devi divertirti. Più anni aggiungi, più devi divertirti, giusto? È quello che mi serve. Sarò sempre nel calcio ma forse non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Edena 360°.L'attaccante delè stato intervistato in esclusiva ai microfoni di RTBF, emittente televisiva belga che - in occasione del suo trentesimo compleanno - ha voluto regalargli uno speciale a lui dedicato. Ecco le sue parole in merito ai maggiori desideri che esprimerebbe per il futuro:"In generale? Mi auguro salute e che a poco a poco tutto possa tornare alla normalità con questo virus che inizia a pesare sulle spalle di molte persone. A livello personale spero invece di fare meglio sul campo. Tutti, io per primo, ci aspettiamo che possa giocare un po 'di più e anche bene bene. Vedremo se il corpo mi lascia calma. Se gli infortuni si accumulano non raggiungerò i 35 anni. Devi divertirti. Più anni aggiungi, più devi divertirti, giusto? È quello che mi serve. Sarò sempre nel calcio ma forse non ...

