Rapina al supermercato: “Siamo Casamonica non temiamo la polizia” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La vicenda fa luca su quello che significa in certi territori, la presenza asfissiante della grande famiglia dei Casamonica. adobe stockUna Rapina eseguita nel pieno disprezzo di ogni regola, di ogni timore nei confronti delle forze dell’ordine e di chi ci si ritrova di fronte. I fatti risalgono allo scorso agosto, ma sono serviti all’indagine che ha consentito di identificare alcuni giovani rampolli del clan Casamonica, dediti alle rapine ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due rapine, in un minimarket di Mezzocamino, zona sud della capitale. Nel primo episodio, 4 ragazzi con uno che resta all’esterno a fare da palo, entrano nel supermercato in questione prendendo un numero elevato di bottiglie di birra ed altro, e pretendendo di pagare soltanto 10 euro. Il cassiere non protesta, non chiama le ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) La vicenda fa luca su quello che significa in certi territori, la presenza asfissiante della grande famiglia dei. adobe stockUnaeseguita nel pieno disprezzo di ogni regola, di ogni timore nei confronti delle forze dell’ordine e di chi ci si ritrova di fronte. I fatti risalgono allo scorso agosto, ma sono serviti all’indagine che ha consentito di identificare alcuni giovani rampolli del clan, dediti alle rapine ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due rapine, in un minimarket di Mezzocamino, zona sud della capitale. Nel primo episodio, 4 ragazzi con uno che resta all’esterno a fare da palo, entrano nelin questione prendendo un numero elevato di bottiglie di birra ed altro, e pretendendo di pagare soltanto 10 euro. Il cassiere non protesta, non chiama le ...

