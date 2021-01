Rachele Restivo | «Ho cucinato gli gnocchi al ragù per Bruce Willis»

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ... iniziai a fare il praticantato a Roma a La7, lasciando Milano e facendo la spola per terminare l'università. Ma lì ho imparato tutto. Ho iniziato facendo i servizi del tg in cui c'era solo la mia ...

Ci parla di "Pensa in grande", il suo programma su Rete 4, e delle star che ha conosciuto quando viveva in America ...La giornalista udinese, volto di Mediaset, sta per partire con il nuovo programma «Ho sempre viaggiato tanto ma il cuore è in Friuli, dove ci sono le mie radici» ...