Qualunque governo esca dalla lotteria della crisi, il Pd ci sarà (Di giovedì 7 gennaio 2021) In queste ore difficili, in cui commentatori e retroscenisti faticano a decifrare i possibili esiti di una crisi di governo apparentemente inevitabile, la lettura dei giornali ci offre almeno due certezze. La prima è che non si tornerà a votare a breve. La seconda – conseguenza della prima, aggiungerebbero i maligni, cioè io – è che il Pd resterà al governo, quali che siano la formula, la composizione, il programma e il presidente del Consiglio. E questa, delle due, è la certezza più radicale, se non altro perché la prima si fonda su una serie di solide ragioni, come l’assurdità di una campagna elettorale e di un voto quando verosimilmente saremo nel pieno della terza ondata dell’epidemia, che tuttavia possono essere contraddette (ed effettivamente non manca nel dibattito chi le contraddica, sebbene ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) In queste ore difficili, in cui commentatori e retroscenisti faticano a decifrare i possibili esiti di unadiapparentemente inevitabile, la lettura dei giornali ci offre almeno due certezze. La prima è che non si tornerà a votare a breve. La seconda – conseguenzaprima, aggiungerebbero i maligni, cioè io – è che il Pd resterà al, quali che siano la formula, la composizione, il programma e il presidente del Consiglio. E questa, delle due, è la certezza più radicale, se non altro perché la prima si fonda su una serie di solide ragioni, come l’assurdità di una campagna elettorale e di un voto quando verosimilmente saremo nel pienoterza ondata dell’epidemia, che tuttavia possono essere contraddette (ed effettivamente non manca nel dibattito chi le contraddica, sebbene ...

Che il Pd decida di restare fuori dal governo, da qualunque governo fuoriesca da una simile giostra, a nessuno è venuto in mente nemmeno di ipotizzarlo. Il motivo è semplice. Dalla sua fondazione nel ...

