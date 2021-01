QAnon | neonazisti | antisemiti e troll | ecco chi ha partecipato all’assalto al Campidoglio americano

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini dell’assalto aldegli Stati Uniti d’America vedono come protagonista un personaggio alquanto bizzarro, vestito da sciamano a petto nudo e armato di lancia con la bandiera americana. Il suo nome è Jake Angeli, sostenitore della teoriae di Donald Trump. L’immagine simbolo della presa del Senato. Jake Angeli è il primoche è entrato all’interno dell’aula del Senato prendendo il posto destinato al vice Presidente, al momento presieduto da Mike Pence. Giunto nella capitale da Phoenix, Arizona, era noto come aspirante attore e cantante come possiamo vedere da un salvataggio del suo profilo su Baclstage.com. Jake Angeli con in mano un cartello con scritto «Q sent me!» e indossando un mantello con il simbolo «Q». Foto pubblicata sul suo profilo Facebook il 13 dicembre ...