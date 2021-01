Pugno duro di Facebook | dopo la rivolta di Washington Trump bandito a tempo indeterminato

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 gennaio 2021)Twitter, che ha congelato l’account di Donaldper 12 ore,ha deciso di bloccare al’accesso del presidente statunitense al social network. Inizialmente lo stop doveva essere di 24 ore, ma in un secondo momento il colosso di Menlo Park ha deciso di usare il. L’annuncio arriva direttamente dal Ceo, Mark Zuckerberg: «La sua decisione di usare la nostra piattaforma per condonare, invece che condannare, le azioni dei suoi sostenitori nell’edificio di Capitol Hill hanno giustamente disturbato persone negli Stati Uniti e nel mondo». Per questo per almeno due settimane, cioè fino alla data del giuramento e insediamento ufficiale di Joe Biden alla Casa Bianca, previsto per il 20 gennaio,non potrà ...