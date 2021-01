Proclamata la vittoria di Biden Trump: "Transizione sarà ordinata" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta del Congresso a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale, vinto dal ticket dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano. Il parlamento ha respinto alcune contestazioni avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta era stata interrotta per l'assalto dei manifestanti pro Trump a Capitol Hill. Biden e Harris giureranno il 20 gennaio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso ha proclamato Joee Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta del Congresso a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale, vinto dal ticket dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano. Il parlamento ha respinto alcune contestazioni avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta era stata interrotta per l'assalto dei manifestanti proa Capitol Hill.e Harris giureranno il 20 gennaio. Segui su affaritaliani.it

