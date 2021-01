Probabili formazioni Udinese-Napoli, diciassettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Napoli, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena scontro delicato per gli azzurri di Gattuso, che fanno visita ai friulani a caccia di punti salvezza. Le due squadre vogliono la vittoria per fare un balzo importante in classifica, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 10 gennaio. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Udinese – Pussetto infortunato e fuori per sei mesi, le chiavi dell’attacco Gotti deve affidarle a Lasagna e Nestorovski, complicato il rientro di Okaka e Deulofeu. QUI Napoli – Osimhen indisponibile così come Mertens che però è sulla via della guarigione. In attacco ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Alla Dacia Arena scontro delicato per gli azzurri di Gattuso, che fanno visita ai friulani a caccia di punti salvezza. Le due squadre vogliono la vittoria per fare un balzo importante in classifica, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 10 gennaio. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pussetto infortunato e fuori per sei mesi, le chiavi dell’attacco Gotti deve affidarle a Lasagna e Nestorovski, complicato il rientro di Okaka e Deulofeu. QUI– Osimhen indisponibile così come Mertens che però è sulla via della guarigione. In attacco ...

