Probabili formazioni Milan-Torino: diciassettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Milan-Torino, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 9 gennaio 2021 con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Milan – Spazio al 4-2-3-1 con Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz alle spalle di Rafael Leao. Tonali torna a centrocampo dopo aver scontato il turno di squalifica e si accomoda al fianco di Kessie. Torino – L’ex Giampaolo non rinuncia al 3-5-2 con Verdi e Belotti in attacco. Ballottaggio tra Rodriguez e Ansaldi con il primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 9 gennaiocon le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-2-3-1 con Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz alle spalle di Rafael Leao. Tonali torna a centrocampo dopo aver scontato il turno di squalifica e si accomoda al fianco di Kessie.– L’ex Giampaolo non rinuncia al 3-5-2 con Verdi e Belotti in attacco. Ballottaggio tra Rodriguez e Ansaldi con il primo ...

Formazioni a confronto: inaspettata la panchina di Milenkovic con Quarta titolare

Continua la rubrica 'Formazione a confronto' sui vari quotidiani. Chi azzecca la formazione della Fiorentina? Prosegue la rubrica di Fiorentina.it, 'Formazione a confronto s ...

