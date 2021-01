Probabili formazioni Genoa-Bologna: diciassettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Genoa-Bologna, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. C’è grande attesa per assistere a questa sfida che vede di fronte due squadre in lotta per la salvezza. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:00 di sabato 9 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Genoa – Ballardini dovrà fare a meno di Pellegrini, Biraschi, Zapata, Cassata, Parigini, Sturaro mentre Pandev dovrebbe recuperare a pieno regime. Ballottaggio tra Pjaca e Shomurodov con quest’ultimo favorito. Bologna – Out Santander, Skorupski, Mbaye, Medel e De Silvestri, Sansone spera nella ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ledi, match delladi. C’è grande attesa per assistere a questa sfida che vede di fronte due squadre in lotta per la salvezza. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:00 di sabato 9 gennaionella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Ballardini dovrà fare a meno di Pellegrini, Biraschi, Zapata, Cassata, Parigini, Sturaro mentre Pandev dovrebbe recuperare a pieno regime. Ballottaggio tra Pjaca e Shomurodov con quest’ultimo favorito.– Out Santander, Skorupski, Mbaye, Medel e De Silvestri, Sansone spera nella ...

Formazioni a confronto: inaspettata la panchina di Milenkovic con Quarta titolare

Continua la rubrica 'Formazione a confronto' sui vari quotidiani. Chi azzecca la formazione della Fiorentina? Prosegue la rubrica di Fiorentina.it, 'Formazione a confronto s ...

