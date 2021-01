Positivo al Covid scappa da ospedale per rientrare a casa: denunciato 57enne (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Positivo al Covid-19 e in quarantena al Policlinico Gemelli, e’ riuscito ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. Immediata e’ scattata la segnalazione e i Carabinieri della Stazione Roma Citta’ Giardino, dopo poco tempo, hanno rintracciato l’uomo – un romano di 57 anni, incensurato – nella sua abitazione di via Monte Senario. Attivato il personale sanitario, intervenuto con l’equipaggiamento necessario al trasporto in sicurezza, per l’uomo sono scattati il trasferimento al “San Filippo Neri” e la denuncia a piede libero per la violazione della quarantena obbligatoria. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma –al-19 e in quarantena al Policlinico Gemelli, e’ riuscito ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. Immediata e’ scattata la segnalazione e i Carabinieri della Stazione Roma Citta’ Giardino, dopo poco tempo, hanno rintracciato l’uomo – un romano di 57 anni, incensurato – nella sua abitazione di via Monte Senario. Attivato il personale sanitario, intervenuto con l’equipaggiamento necessario al trasporto in sicurezza, per l’uomo sono scattati il trasferimento al “San Filippo Neri” e la denuncia a piede libero per la violazione della quarantena obbligatoria. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

RafAuriemma : Anche #Cuadrado positivo al #covid dopo #AlexSandro. Il protocollo FIGC-Cts prevede l’obbligo della comunicazione a… - DiMarzio : Dopo #AlexSandro, anche #Cuadrado è risultato positivo al Covid nella #Juventus - Corriere : Anche Cuadrado è positivo: Juventus in emergenza per la sfida contro il Milan - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: #Covid #Roma, positivo e in #quarantena scappa dall'ospedale e va a casa - Pura_Vida69 : RT @Adnkronos: #Covid #Roma, positivo e in #quarantena scappa dall'ospedale e va a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Limbiate, sindaco positivo al covid e in quarantena: "Sto bene" MonzaToday Coronavirus, in Calabria 361 nuovi casi positivi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 434.578 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 454.151 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

Covid Veneto, 3.596 nuovi casi e 43 morti: il bollettino

Sono 3.596 i nuovi casi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 43 morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 434.578 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 454.151 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Sono 3.596 i nuovi casi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 43 morti.