Pinamonti-Benevento, le parole di Foggia sulla trattativa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i nomi più caldi per il mercato in entrata del Benevento c'è quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante dell'Inter è finito nel mirino della Strega come possibile rinforzo della finestra invernale, al punto da risultare il primo obiettivo per il reparto avanzato. Il direttore sportivo sannita Pasquale Foggia ha rivelato ai microfoni di Fcinter1908.it che la trattativa non è alle battute conclusive: "Confermo che Pinamonti è un giocatore che ci piace ma al momento la trattativa non è in fase avanzata. Per ora non abbiamo incontro in programma con l'Inter". Nella giornata di oggi un altro attaccante accostato al Benevento, Patrick Cutrone, è tornato ufficialmente al Benevento. Il cerchio si stringe, ...

