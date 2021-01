Pierpaolo Pretelli | il fratello fa delle rivelazioni sulla Gregoraci | “C’è rimasta male”

Leggi su biccy

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La madre dinon ha preso benissimo la storia del figlio con Giulia Salemi e a giustificare il suo atteggiamento è intervenuto anche ilminore del gieffino. Leonardointervistato da FanPage oggi è tornato a spiegare le parole della mamma e poi ha confessato che preferiva l’amicizia speciale con Elisabetta piuttosto che la relazione con la Salemi Power. “Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati trae Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Giulia è stata più distante. Un po’ è stata ...