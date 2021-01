Piercamillo Davigo | anche il Consiglio di Stato dice no al ritorno al Csm “Competenza del giudice ordinario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ricorso bocciato. Ildino, almeno per ora, alla richiesta didi tornare alsuperiore della magistratura. Funzione che ha dovuto abbandonare prima della scadenza del suo mandato di consigliere perché ha compiuto 70 anni con la conseguente pensione da magistrato. Si tratta di una conferma della decisione del Tar del Lazio che aveva già bocciato come inammissibile il suo ricorso contro la delibera del Csm che lo ha dichiarato decaduto dal ruolo. L’appello contro la pronuncia del Tar “non è fondato e va respinto” ha stabilito la V sezione, facendo proprie le argomentazioni del giuamministrativo di primo grado. Il Tar aveva chiuso il caso senza nemmeno entrare nel merito delle ragioni per le quali ...