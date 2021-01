Pereira, poco spazio alla Lazio e in Serie A già lo seguono. Ma il brasiliano vuole imporsi a Roma (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’urlo liberatorio a fine partita Andreas Pereira non lo ha sentito, era già sotto la doccia a sbollire la rabbia. È successo tutto nel finale, quando mancavano pochi minuti al termine della gara con la Fiorentina. Inzaghi chiama Pereira, il brasiliano è pronto a bordo campo: si è già tolto la tuta quando il tecnico biancoceleste cambia idea. L’ultima sostituzione decisa alla fine è quella di Muriqi, attaccante criticato e ancora fuori dagli schemi. Una scelta che sa quasi di affronto per il fantasista che decide così di lasciare il campo, dubbioso e arrabbiato, per imboccare la via degli spogliatoi pochi minuti prima della fine della partita. Così ora la Lazio si trova tra le mani una situazione delicata da gestire. Inzaghi dovrà lavorare per non sciupare il talento di Pereira, deluso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’urlo liberatorio a fine partita Andreasnon lo ha sentito, era già sotto la doccia a sbollire la rabbia. È successo tutto nel finale, quando mancavano pochi minuti al termine della gara con la Fiorentina. Inzaghi chiama, ilè pronto a bordo campo: si è già tolto la tuta quando il tecnico biancoceleste cambia idea. L’ultima sostituzione decisafine è quella di Muriqi, attaccante criticato e ancora fuori dagli schemi. Una scelta che sa quasi di affronto per il fantasista che decide così di lasciare il campo, dubbioso e arrabbiato, per imboccare la via degli spogliatoi pochi minuti prima della fine della partita. Così ora lasi trova tra le mani una situazione delicata da gestire. Inzaghi dovrà lavorare per non sciupare il talento di, deluso ...

