"Per l'assalto al Congresso no, ma per Conte sì". Tg1, la "svista" costa carissima: "Un clamoroso buco" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una mancanza che costa caro alla Rai. Il Tg1 non ha infatti mandato in onda l'assalto al Congresso statunitense, bucando la notizia. Un fatto grave che costringe Maurizio Gasparri a presentare un'interrogazione alla Commissione di Vigilanza Rai. "Con una interrogazione in Commissione di vigilanza Rai ho chiesto perché il Tg1 nella serata del 6 gennaio non abbia mandato in onda un'edizione straordinaria per informare sul drammatico assedio al Congresso americano", ha premesso. Salvo poi puntare il dito contro i vertici di Viale Mazzini: "A evitare alla Rai il clamoroso buco causato dalla principale testata del servizio pubblico - è l'accusa ancora più pesante del senatore di Forza Italia - ha provveduto il Tg2 che ha prolungato l'edizione di Tg2 Post". Non manca poi la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una mancanza checaro alla Rai. Il Tg1 non ha infatti mandato in onda l'alstatunitense, bucando la notizia. Un fatto grave che costringe Maurizio Gasparri a presentare un'interrogazione alla Commissione di Vigilanza Rai. "Con una interrogazione in Commissione di vigilanza Rai ho chiesto perché il Tg1 nella serata del 6 gennaio non abbia mandato in onda un'edizione straordinaria per informare sul drammatico assedio alamericano", ha premesso. Salvo poi puntare il dito contro i vertici di Viale Mazzini: "A evitare alla Rai ilcausato dalla principale testata del servizio pubblico - è l'accusa ancora più pesante del senatore di Forza Italia - ha provveduto il Tg2 che ha prolungato l'edizione di Tg2 Post". Non manca poi la ...

MassimGiannini : L’assalto a #CapitolHill è solo una conferma: #Trump è un pericolo per la democrazia. E quello che sta succedendo è… - corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - marcobardazzi : È arrivata una rivendicazione per l'assalto al Capitol - Mirandola59 : RT @fattoquotidiano: Assalto a Capitol Hill, gli ex presidenti Obama, Bush e Clinton sconvolti per le violenze: “Come la Repubblica delle b… - faustalissia : RT @Asiablog_it: «Non c'è dubbio che #Trump verrà considerato il peggior presidente della storia americana», dice @JohnAvlon dopo l'assalto… -