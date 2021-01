Pensioni ultime news oggi 7 gennaio: nuovo taglio per chi esce in anticipo nel 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le ultime novità di oggi 7 gennaio sulle Pensioni riguardano tutti coloro che hanno intenzione di ritirarsi dal mondo del lavoro nell’arco del 2021. A partire da gennaio infatti arriva infatti una lieve diminuzione della pensione, soprattutto per chi uscirà con il sistema interamente contributivo (come ad esempio coloro che usufruiranno dell’Opzione Donna). Vediamo allora l’allarme lanciato dai sindacati ed il calcolo effettuato per capire quanto si perderà sull’assegno Pensionistico a causa della nuova revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo prevista dalla riforma Dini. Riforma Pensioni 2021 ultime news: Uil e Cisl contro la diminuzione delle ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lenovità disulleriguardano tutti coloro che hanno intenzione di ritirarsi dal mondo del lavoro nell’arco del. A partire dainfatti arriva infatti una lieve diminuzione della pensione, soprattutto per chi uscirà con il sistema interamente contributivo (come ad esempio coloro che usufruiranno dell’Opzione Donna). Vediamo allora l’allarme lanciato dai sindacati ed il calcolo effettuato per capire quanto si perderà sull’assegnostico a causa della nuova revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo prevista dalla riforma Dini. Riforma: Uil e Cisl contro la diminuzione delle ...

